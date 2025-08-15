Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Varel (ots)

Am Donnerstag, 15.08.2025, gegen 15:50 Uhr, wurde der Polizei in Varel ein Verkehrsunfall in Varel, Jaderberger Straße, gemeldet. Ein Pkw war alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, touchierte einige Bäume und stieß anschließend frontal gegen einen weiteren Baum. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Eine Überprüfung ergab darüber hinaus eine Alkoholbeeinflussung, so dass im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

