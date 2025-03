Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Küche nicht sauber - Streit eskaliert

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla: Aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen zur Sauberkeit der Küche kam es in einer Wohngemeinschaft in der Ernst-Thälmann-Straße am Dienstagabend zu einem Polizeieinsatz. Die drei erwachsenen Bewohner gerieten in einen Streit, wobei sich zwei einig waren und den Dritten zu Boden stießen. Dort wurde der 26-Jährige in den Schwitzkasten genommen, konnte sich daraus aber wieder befreien. Völlig in Rage nahm er seine Jacke, schlug damit um sich und verletzte dadurch einen der beiden anderen an der Lippe. Mit Eintreffen der Polizei waren die Gemüter vorerst wieder beruhigt und allesamt müssen sich nun wegen den begangenen Körperverletzungsdelikten strafrechtlich verantworten.

