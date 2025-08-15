Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Trickdiebstahl

Sande (ots)

Am Mittwoch, 13.08.2025, zwischen 10:00 und 11:00 Uhr, kam es in der Stettiner Straße 16 zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 86-jährigen Frau. Ein unbekannter Mann verschaffte sich unter dem Vorwand, das Wasser abstellen zu müssen, Zutritt zur Wohnung. Währenddessen betrat ein zweiter Mann die Wohnung und entwendete gezielt Geld und Schmuck.

Beide Täter waren komplett schwarz gekleidet (ähnlich Arbeitskleidung der Marke Engelbert Strauss). Laut einer Zeugin stiegen die Männer anschließend in einen dunklen VW Golf und fuhren in Richtung Berliner Straße davon.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Polizei in Sande. Tel.:04422 999750

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell