Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Trickdiebstahl

Sande (ots)

Am Mittwoch, 13.08.2025, zwischen 10:00 und 11:00 Uhr, kam es in der Stettiner Straße 16 zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 86-jährigen Frau. Ein unbekannter Mann verschaffte sich unter dem Vorwand, das Wasser abstellen zu müssen, Zutritt zur Wohnung. Währenddessen betrat ein zweiter Mann die Wohnung und entwendete gezielt Geld und Schmuck.

Beide Täter waren komplett schwarz gekleidet (ähnlich Arbeitskleidung der Marke Engelbert Strauss). Laut einer Zeugin stiegen die Männer anschließend in einen dunklen VW Golf und fuhren in Richtung Berliner Straße davon.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Polizei in Sande. Tel.:04422 999750

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
  • 14.08.2025 – 12:34

    POL-WHV: Verkehrsunfallflucht mit Fahrerflucht in Hooksiel

    Hooksiel (ots) - Am Montag, den 11.08.2025, zwischen 16:30 und 17:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Bäderstraße ein geparkter Pkw beschädigt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen den Pkw und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 15:27

    POL-WHV: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

    Sande (ots) - Am 12.08.2025, gegen 20:00 Uhr, hat ein Zeuge beobachtet, wie ein Autofahrer beim Ausparken aus einer Parklücke im Loppelter Weg in Sande einen anderen PKW beschädigt. Der Unfallverursacher habe trotz Ansprache des Zeugen seine Fahrt fortgesetzt. Die daraufhin alarmierten Polizeibeamten des Polizeikommissariats Jever konnten den Unfallverursacher wenig später an der Wohnanschrift antreffen. Hierbei ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 14:27

    POL-WHV: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen in Schortens

    Schortens (ots) - In der Zeit vom 12.08.2025, gegen 18:00 Uhr, bis zum 13.08.2025, gegen 08:00 Uhr, beschädigte eine unbekannte Täterschaft in der Oldenburger Straße in Schortens, in Höhe des Postwegs, mit einem Schlagwerkzeug diverse Glasscheiben eines Einzelhandelsgeschäfts sowie eines Bürogebäudes. Hierbei ist ein erheblicher Sachschaden entstanden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden ...

    mehr
