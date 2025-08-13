PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Sande (ots)

Am 12.08.2025, gegen 20:00 Uhr, hat ein Zeuge beobachtet, wie ein Autofahrer beim Ausparken aus einer Parklücke im Loppelter Weg in Sande einen anderen PKW beschädigt. Der Unfallverursacher habe trotz Ansprache des Zeugen seine Fahrt fortgesetzt.

Die daraufhin alarmierten Polizeibeamten des Polizeikommissariats Jever konnten den Unfallverursacher wenig später an der Wohnanschrift antreffen. Hierbei stellten die Beamten bei dem 48-jährigen Unfallverursacher eine deutliche Alkoholbeeinflussung in Form eines schwankenden Gangs und starkem Atemalkoholgeruch fest. Der 48-jährige räumte die Fahrt am Loppelter Weg und den Konsum von alkoholischen Getränken ein; lehnte einen freiwilligen Atemalkoholtest jedoch ab. Der 48-jährige gab zudem an, dass sich während der Fahrt seine 5-jährige Tochter mit in dem PKW befunden habe.

Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Ein Strafverfahren aufgrund einer Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol sowie dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort wurde gegen den 48-jährigen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 14:27

    POL-WHV: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen in Schortens

    Schortens (ots) - In der Zeit vom 12.08.2025, gegen 18:00 Uhr, bis zum 13.08.2025, gegen 08:00 Uhr, beschädigte eine unbekannte Täterschaft in der Oldenburger Straße in Schortens, in Höhe des Postwegs, mit einem Schlagwerkzeug diverse Glasscheiben eines Einzelhandelsgeschäfts sowie eines Bürogebäudes. Hierbei ist ein erheblicher Sachschaden entstanden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 14:31

    POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen in Varel

    Varel (ots) - Am Montag, den 11.08.2025, bog gegen 17:25 Uhr ein 42-jähriger auf der Oldenburger Straße in Varel mit seinem PKW nach links auf ein Grundstück ab. Ein 24-jähriger hatte zu diesem Zeitpunkt mit seinem Kraftrad mehrere Fahrzeuge überholt und stieß gegen den abbiegenden PKW. Bei dem Zusammenstoß wurden der 24-jährige Motorradfahrer und ein 9-jähriges Kind, welches in dem PKW mitgefahren ist, leicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren