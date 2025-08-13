Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Sande (ots)

Am 12.08.2025, gegen 20:00 Uhr, hat ein Zeuge beobachtet, wie ein Autofahrer beim Ausparken aus einer Parklücke im Loppelter Weg in Sande einen anderen PKW beschädigt. Der Unfallverursacher habe trotz Ansprache des Zeugen seine Fahrt fortgesetzt.

Die daraufhin alarmierten Polizeibeamten des Polizeikommissariats Jever konnten den Unfallverursacher wenig später an der Wohnanschrift antreffen. Hierbei stellten die Beamten bei dem 48-jährigen Unfallverursacher eine deutliche Alkoholbeeinflussung in Form eines schwankenden Gangs und starkem Atemalkoholgeruch fest. Der 48-jährige räumte die Fahrt am Loppelter Weg und den Konsum von alkoholischen Getränken ein; lehnte einen freiwilligen Atemalkoholtest jedoch ab. Der 48-jährige gab zudem an, dass sich während der Fahrt seine 5-jährige Tochter mit in dem PKW befunden habe.

Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Ein Strafverfahren aufgrund einer Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol sowie dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort wurde gegen den 48-jährigen eingeleitet.

