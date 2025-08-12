Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen in Varel

Varel (ots)

Am Montag, den 11.08.2025, bog gegen 17:25 Uhr ein 42-jähriger auf der Oldenburger Straße in Varel mit seinem PKW nach links auf ein Grundstück ab. Ein 24-jähriger hatte zu diesem Zeitpunkt mit seinem Kraftrad mehrere Fahrzeuge überholt und stieß gegen den abbiegenden PKW.

Bei dem Zusammenstoß wurden der 24-jährige Motorradfahrer und ein 9-jähriges Kind, welches in dem PKW mitgefahren ist, leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell