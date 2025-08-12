Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bockhorn (ots)

Am 10.08.2025, gegen 17:55 Uhr, kam es auf der Urwaldstraße in Bockhorn zu einem Verkehrsunfall. In Höhe eines dortigen Parkplatzes kam ein PKW von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Verkehrszeichen. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher.

Wenig später konnte das betroffene Fahrzeug durch die Polizei in Zetel angetroffen werden. Hierbei wurden an dem PKW drei Personen festgestellt, von denen zwei unter dem Einfluss alkoholischer Getränke standen. Die beiden alkoholisierten Personen beschuldigten sich im Rahmen der Befragung gegenseitig den PKW zuvor gefahren zu sein.

Bei beiden alkoholisierten Personen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ein Ermittlungsverfahren hinsichtlich des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell