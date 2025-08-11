PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Trunkenheitsfahrt in Zetel

Zetel (ots)

Am Sonntag, den 10.08.2025, gegen 12:25 Uhr wurde auf der Blauhander Straße in Zetel ein 50-Jähriger mit seinem PKW durch Polizeibeamte angehalten und kontrolliert. Bei ihm wurde eine erhebliche Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 3,14 Promille. Dies führte dazu, dass eine Blutprobenentnahme bei dem Mann angeordnet und durchgeführt wurde. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

