Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Trunkenheitsfahrt in Zetel

Zetel (ots)

Am Sonntag, den 10.08.2025, gegen 12:25 Uhr wurde auf der Blauhander Straße in Zetel ein 50-Jähriger mit seinem PKW durch Polizeibeamte angehalten und kontrolliert. Bei ihm wurde eine erhebliche Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 3,14 Promille. Dies führte dazu, dass eine Blutprobenentnahme bei dem Mann angeordnet und durchgeführt wurde. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt.

