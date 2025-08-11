Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schwerer Raub in Verbrauchermarkt - Beschuldigter festgenommen

Wilhelmshaven (ots)

Am Samstag, den 9. August 2025, gegen 09:33 Uhr, betrat ein 50-jähriger die Filiale eines Verbrauchermarktes in der Posener Straße in Wilhelmshaven. Zunächst löste der Mann an einer Kasse einen Pfandbon ein. Während des Vorgangs zog er ein Küchenmesser mit einer etwa 15 cm langen Klinge aus dem Hosenbund, hielt es einer Mitarbeiterin vor und forderte die Öffnung der Kassenlade.

Nach Öffnung griff der Beschuldigte selbst in die Kasse und entnahm etwa 800 Euro Bargeld. Das Messer steckte er anschließend zurück in den Hosenbund und verließ den Markt fußläufig.

Durch die sofort eingeleitete Fahndung und eine zielführende Personenbeschreibung konnte der Mann im Nahbereich angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Dabei führte er sowohl das Tatmittel als auch das erbeutete Bargeld mit sich.

Der Beschuldigte stand unter Alkoholeinfluss. Nach richterlicher Anordnung wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der Mann festgenommen und zur Prüfung der Untersuchungshaft dem Haftrichter vorgeführt. Dieser entschied, dass der Beschuldigte einer Justizvollzugsanstalt zugeführt werden soll.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell