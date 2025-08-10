Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Öffentlichkeitsfahndung - 67-jähriger Mann aus Wilhelmshaven vermisst

Wilhelmshaven (ots)

Seit Freitag, den 8. August 2025, wird ein 67-jähriger Mann aus Wilhelmshaven vermisst. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ er seine Wohnung im Erich-Heckel-Ring am Freitag zwischen 13:00 Uhr und 16:00 Uhr. Er wurde am selben Tag gegen 23:07 Uhr durch eine Angehörige als vermisst gemeldet. Der Vermisste ist nach einer Kopfoperation an Amnesie und Demenz erkrankt und auf eine regelmäßige Medikamenteneinnahme angewiesen.

Er bewegt sich in der Regel nur in einem sehr begrenzten Radius, der insbesondere Potenburg und den Friedhof Aldenburg umfasst. Vermutlich ist er mit einem schwarzen Herrenfahrrad mit Satteltaschen und Rückspiegel unterwegs. Möglicherweise trägt er eine rote Kapuzenjacke.

Personenbeschreibung:

- ca. 175 cm groß - sehr schlank - graue Haare (graulicher als auf dem vorhandenen Foto, kein Rotstich mehr) - möglicherweise rote Kapuzenjacke

Die Polizei Wilhelmshaven bittet Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort geben können, sich umgehend unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden oder den Notruf 110 zu wählen.

