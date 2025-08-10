PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Öffentlichkeitsfahndung - 67-jähriger Mann aus Wilhelmshaven vermisst

POL-WHV: Öffentlichkeitsfahndung - 67-jähriger Mann aus Wilhelmshaven vermisst
  • Bild-Infos
  • Download

Wilhelmshaven (ots)

Seit Freitag, den 8. August 2025, wird ein 67-jähriger Mann aus Wilhelmshaven vermisst. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ er seine Wohnung im Erich-Heckel-Ring am Freitag zwischen 13:00 Uhr und 16:00 Uhr. Er wurde am selben Tag gegen 23:07 Uhr durch eine Angehörige als vermisst gemeldet. Der Vermisste ist nach einer Kopfoperation an Amnesie und Demenz erkrankt und auf eine regelmäßige Medikamenteneinnahme angewiesen.

Er bewegt sich in der Regel nur in einem sehr begrenzten Radius, der insbesondere Potenburg und den Friedhof Aldenburg umfasst. Vermutlich ist er mit einem schwarzen Herrenfahrrad mit Satteltaschen und Rückspiegel unterwegs. Möglicherweise trägt er eine rote Kapuzenjacke.

Personenbeschreibung:

   -	ca. 175 cm groß -	sehr schlank -	graue Haare (graulicher als auf
dem vorhandenen Foto, kein Rotstich mehr) -	möglicherweise rote 
Kapuzenjacke

Die Polizei Wilhelmshaven bittet Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort geben können, sich umgehend unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden oder den Notruf 110 zu wählen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren