Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Kind bei Verkehrsunfall in Wilhelmshaven verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, den 7. August 2025, gegen 11:42 Uhr, kam es in der Bromberger Straße im Wilhelmshavener Stadtteil Fedderwardergroden zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 53-jährige Pkw-Fahrerin die Bromberger Straße in nördlicher Richtung. In dem verkehrsberuhigten Bereich querte plötzlich und unvermittelt ein siebenjähriges Kind die Fahrbahn von links nach rechts.

Trotz eingeleiteter Bremsung konnte eine Kollision nicht mehr verhindert werden. Das Kind wurde frontal vom Fahrzeug erfasst. Es erlitt Verletzungen und wurde vor Ort durch Rettungskräfte medizinisch versorgt. Weitere Angaben zum Gesundheitszustand lagen zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht vor. Die Polizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

