Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Störung der Nachtruhe auf Wohnmobilstellplatz - Polizei nimmt Verursacher in Gewahrsam
Wilhelmshaven (ots)
In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 5. auf 6. August 2025, kam es auf dem Wohnmobilstellplatz am Sportforum in Wilhelmshaven zu mehreren polizeilichen Einsätzen aufgrund einer Ruhestörung. Nach bisherigen Erkenntnissen störte ein stark alkoholisierter Mann (Atemalkoholwert: 1,42 Promille) wiederholt die Nachtruhe einer Familie, die ebenfalls auf dem Gelände mit einem Wohnmobil übernachtete. Der Mann fiel zunächst durch laute Musik auf und provozierte in der Folge durch lautes Türenknallen, Beleidigungen sowie durch gezieltes Umherlaufen um das Wohnmobil der Familie. Trotz mehrfacher polizeilicher Ermahnung zeigte sich der Mann uneinsichtig. Nach insgesamt vier polizeilichen Einsätzen in derselben Nacht wurde er zur Verhinderung weiterer Störungen in Gewahrsam genommen. Eine Kostenrechnung für den Polizeieinsatz wurde gefertigt. Die Polizei hat ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
