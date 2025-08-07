Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: E-Scooter ohne Versicherungsschutz und unter Betäubungsmitteleinfluss geführt

Schortens (ots)

Am Mittwoch, den 6. August 2025, gegen 15:15 Uhr, wurde in der Bebelstraße in Schortens ein E-Scooter-Fahrer kontrolliert, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs war.

Im Rahmen der Überprüfung stellten die eingesetzten Beamten fest, dass an dem E-Scooter ein grünes Versicherungskennzeichen angebracht war, das nicht für das Fahrzeug ausgegeben wurde. Der Anschein eines bestehenden Haftpflichtversicherungsschutzes wurde somit bewusst erweckt, obwohl tatsächlich kein Versicherungsschutz bestand.

Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein, u. a. wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel.

