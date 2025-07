Feuerwehr Mettmann

FW Mettmann: Balkonbrand in Mehrfamilienhaus - schnelles Handeln verhindert Schlimmeres

Mettmann (ots)

Keller/Zimmer/Wohnung, Samstag, 26.07.2025, 11:40 Uhr, Mettmann, Obere Talstraße

Am Samstag, den 26.07.2025, wurde die Feuerwehr Mettmann um 11:40 Uhr mit dem Alarmstichwort "Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr" auf die Obere Talstraße alarmiert. Mehrere Anrufer meldeten einen in Vollbrand stehenden Balkon eines Mehrfamilienhauses - mit dem Hinweis, dass sich möglicherweise noch Personen im Gebäude befinden.

Bereits auf der Anfahrt konnten die ersten Kräfte eine starke Rauchentwicklung erkennen, die vom gemeldeten Balkon ausging. Aufgrund der Lage entschied sich der Einsatzleiter noch auf der Anfahrt zu einer Alarmstufenerhöhung.

Vor Ort wurde die Feuerwehr vorbildlich von mehreren Personen eingewiesen - ein wichtiger Beitrag für einen schnellen und effektiven Einsatz. Beim Eintreffen hatten glücklicherweise bereits alle Bewohner das Gebäude eigenständig verlassen. Auch der Bewohner der betroffenen Wohnung wurde durch aufmerksame Passanten auf das Feuer hingewiesen und konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Die Feuerwehr ging mit einem Trupp unter Atemschutz und einem C-Rohr zur Brandbekämpfung vor und konnte letztlich den Brand mit einem Kleinlöschgerät unter Kontrolle bringen. Anschließend wurde die betroffene Wohnung mittels Hochdrucklüfter von einer leichten Verrauchung befreit. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Zeitgleich wurden durch das Löschfahrzeug der ehrenamtlichen Löschgruppe Obschwarzbach eine Türöffnung für den Rettungsdienst bewältigt sowie durch ehrenamtliche Einsatzkräfte des Standortes Stadtmitte eine Ölspur beseitigt.

Die Ursache für den Brand ist derzeit unklar und wird durch die Polizei ermittelt.

