Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Pelkum (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich am Freitag, 18. Juli, in der Zeit von 15.20 bis 18 Uhr Zutritt zu einer Wohnung "Im Harringholz". Durch Aufhebeln der Wohnungstür gelangen der oder die Täter in die Wohnung und durchwühlten Schränke und Schubladen. Der oder die Einbrecher entwendeten Bargeld und Elektronik.

Hinweise zu dem oder die Täter nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(bf)

