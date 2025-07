POL-HAM: Wohnungseinbruchradar Hamm für die Woche vom 14. bis 20. Juli 2025

Hamm-Heessen (ots) - Schwer verletzt wurden ein 25-jähriger Motorradfahrer aus Ahlen und seine 17-jährige Sozia bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 18. Juli, in Hamm-Heessen. Der Ahlener war mit seiner Kawasaki gegen 13.35 Uhr auf der Ahlener Straße in Richtung stadteinwärts unterwegs. Dort stieß er mit einem BMW eines 25-jährigen Hammers zusammen. Der Mann war in entgegenkommender Richtung unterwegs und ...

