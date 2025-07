Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Motorradfahrer und Sozia bei Verkehrsunfall verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Schwer verletzt wurden ein 25-jähriger Motorradfahrer aus Ahlen und seine 17-jährige Sozia bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 18. Juli, in Hamm-Heessen. Der Ahlener war mit seiner Kawasaki gegen 13.35 Uhr auf der Ahlener Straße in Richtung stadteinwärts unterwegs. Dort stieß er mit einem BMW eines 25-jährigen Hammers zusammen. Der Mann war in entgegenkommender Richtung unterwegs und beabsichtigte nach links in die Kleine Amtsstraße zum Bahnhof Heessen einzubiegen. Die beiden Verletzten wurden mit Rettungswagen der Feuerwehr zur stationären Behandlung in Hammer Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge mussten abschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Ahlener Straße im Bereich der Unfallstelle bis ca. 16.10 Uhr gesperrt. (fa)

