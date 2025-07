POL-HAM: Rücknahme der Vermisstenfahndung

Hamm-Heessen (ots) - Eine 41-jährige Opel-Fahrerin kam am Mittwoch, dem 16. Juli, mit leichten Verletzungen nach einem Verkehrsunfall auf der Dolberger Straße in ein Hammer Krankenhaus. Die Hammerin befuhr mit ihrem Wagen gegen 16.10 Uhr die Dolberger Straße in westlicher Richtung, kam von der Fahrbahn ab, fuhr in einen Graben und kollidierte mit einem Baum. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt ...

