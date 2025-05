Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Leicht verletzt

Hohes Kreuz (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 17-jähriger Fahrer einer Simson befuhr gestern Abend die L1048 von Hohes Kreuz in Richtung Stadtilm und geriet in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend kam der 17-Jährige in dem dortigen Straßengraben mit seinem Moped zum Liegen. Er wurde leicht verletzt und kam mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus. An der Simson entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. (jd)

