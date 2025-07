POL-HAM: Opel kollidiert mit Baum - 41-Jährige leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots) - Ein bislang unbekannter Unfallverursacher hat am Mittwoch, dem 16. Juli, zwischen 17.15 Uhr und 21.10 Uhr einen geparkten Volkswagen auf einem Parkplatz in der Unionstraße beschädigt. Der blaue Wagen war auf dem Schotterparkplatz abgestellt und wies bei der Rückkehr des Besitzers einen frischen Schaden am Fahrzeugheck auf. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Hinweise zu ...

