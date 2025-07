POL-HAM: Unfall auf Parkplatz an der Wilhelmstraße - E-Scooter-Fahrer leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots) - Nachdem er sich zwischen Sonntag, dem 13. Juli, 22 Uhr, und Montag, dem 14. Juli, 6 Uhr, Zutritt zu dem Fitnessstudio "Am Hülsenbusch" verschaffte und unter anderem eine Musikbox entwendete, nahmen Einsatzkräfte der Polizei Hamm am Montag einen 44-jährigen Mann in dessen Wohnung an der Sedanstraße fest. Die Beamten kamen dem bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Dieb auf die Schliche, da er ...

