Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250705-1-1-PDNMS-Abschlussmeldung Demonstrationsgeschehen in Neumünster

Neumünster (ots)

Am heutigen Samstag, den 05. Juli 2025, fanden in Neumünster der Christopher-Street-Day (CSD) und weitere Versammlungen statt. Insgesamt nahmen rund 700 Personen an dem CSD und etwa 400 Personen an anderen Versammlungen teil.

Der Aufzug des CSD verlief friedlich und störungsfrei.

Im Rahmen der anderen Versammlungen kam es zu einzelnen Störungen. Diese konnte die Polizei durch schnelles und konsequentes Eingreifen unterbinden. Durch die Polizei wurde mehrfach einfache körperliche Gewalt sowie einmalig Pfefferspray und der Schlagstock eingesetzt.

Es wurden insgesamt 6 Strafanzeigen gefertigt und 19 Platzverweise erteilt.

Die Platzverweise wurde ausschließlich gegenüber Personen der Veranstaltungen abseits des CSD ausgesprochen.

Drei Anzeigen wurden wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamten gefertigt. Ein Polizeibeamter wurde verletzt, verblieb aber dienstfähig. Bei einer Tat blieb es bei einem Versuch. Weiterhin wurde eine Anzeige bezüglich eines Flaschenwurfs auf die Polizeivollzugsbeamten gemäß § 224 StGB (Versuch) gefertigt. Außerdem wurde eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch gefertigt. Es wurde weiterhin eine Anzeige Körperverletzung zum Nachteil einer teilnehmenden Person des CSD gefertigt.

Aufgrund der Versammlungen kam es im gesamten Stadtgebiet zu Sperrungen und Verkehrsbehinderungen. Die Polizei dankt den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Verkehrsteilnehmenden für ihr Verständnis und ihre Geduld.

Mit freundlichen Grüßen,

Constanze Becker

