POL-NMS: 250705-1-PDNMS-Zwischenmeldung Versammlungsgeschehen Neumünster

Nortorf (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Neumünster Am Dienstag, in den frühen Morgenstunden kam es in Nortorf zu einem Brand von zwei Papierabfallbehältern, welche an einem Mehrfamilienhaus standen. Durch das Feuer wurde die Fassade des Gebäudes beschädigt. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Am 01.07.2025, gegen 04:15 Uhr kam es in der Hohenwestedter ...

