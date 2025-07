Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Zeugenaufruf nach Abfallcontainerbrand in Nortorf

Nortorf (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Neumünster

Am Dienstag, in den frühen Morgenstunden kam es in Nortorf zu einem Brand von zwei Papierabfallbehältern, welche an einem Mehrfamilienhaus standen. Durch das Feuer wurde die Fassade des Gebäudes beschädigt. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt.

Am 01.07.2025, gegen 04:15 Uhr kam es in der Hohenwestedter Straße in Nortorf zu einem Brand von zwei Abfallbehältern. Die angrenzende Fassade eines Mehrfamilienhauses wurde durch den Brand beschädigt. Die Schadenshöhe steht bislang nicht fest.

Das Feuer konnte durch Anwohner, die Besatzung eines Rettungswagens und der Freiwilligen Feuerwehr aus Nortorf gelöscht werden.

Im Nahbereich des Brandortes konnte eine Person festgestellt werden. Diese wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Inwiefern diese Person mit dem jetzigen Brand in Verbindung steht, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Nach jetzigem Ermittlungsstand steht jedoch der jetzige Brand und die angetroffene Person nicht im Zusammenhang mit den übrigen Bränden in Nortorf.

Die Kriminalpolizei Neumünster hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wenn Sie in den frühen Morgenstunden am 01.07.2025 in Nortorf verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die in Verbindung mit dem Brand stehen könnten, wenden Sie sich bitte telefonisch an die Kriminalpolizei Neumünster unter der Telefonnummer: 04321-9450

Mira Grunicke, Pressesprecherin der Polizei Axel Bieler, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell