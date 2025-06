Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Verkehrsunfall auf der BAB 9 mit mehreren Verletzten an Pfingstsamstag

Bad Klosterlausnitz - BAB 9 (ots)

Am heutigen Morgen kam es gegen 06:30 Uhr auf der BAB 9 in Fahrtrichtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Bad Klosterlausnitz und Eisenberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Sattelzug befuhr den rechten von drei Fahrstreifen, als er aus noch ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam, mit einer Betongleitwand kollidierte, folglich fast zur Seite kippte und anschließend auf die mittlere Fahrbahn geriet. Auf dieser befand sich ein Kleintransporter mit Bootsanhänger, welcher nach links ausweichen musste und mit einem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden PKW Citroen kollidierte. Der PKW wurde innerhalb des Gespanns von Kleintransporter und Bootsanhänger eingeklemmt. Beide Fahrzeuge kamen auf dem linken sowie mittleren Fahrstreifen sowie der Sattelzug auf dem Standstreifen zum Stehen. Insgesamt wurde sechs Personen, darunter drei Kinder, mindestens leicht verletzt. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden an Fahrzeugen und Einrichtungen der Autobahn von ca. 85.000 Euro. Derzeit ist die Richtungsfahrbahn Berlin gesperrt. Der Verkehr wird durch die Autobahnmeisterei abgeleitet. Die Bergungsarbeiten werden voraussichtlich bis mindestens zu den Mittagsstunden andauern.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell