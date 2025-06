Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: sicher.mobil.leben - Kinder im Blick

Kinder sind kleiner, haben weniger Erfahrung, nehmen ihre Umgebung anders wahr und lassen sich schnell durch äußere Faktoren ablenken. Kurzum: Kinder sind im Straßenverkehr besonders gefährdet.

Deshalb steht die Sicherheit von Kindern am 3. Juni 2025 im Fokus einer bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion, an der sich auch die Thüringer Polizei beteiligt. Unter dem Motto "sicher.mobil.leben - Kinder im Blick" sind deutschlandweit 7.000 Polizistinnen und Polizisten an rund 2.180 Kontrollstellen im Einsatz.

In Thüringen werden etwa 200 Beamtinnen und Beamte vor Schulen und Kindergärten verstärkt Kontrollen durchführen. Ziel ist es, die Schulwegsicherheit zu erhöhen und das Sicherheitsgefühl für Kinder und Eltern zu stärken.

An 80 Kontrollstellen schaut die Thüringer Polizei nicht nur auf die Geschwindigkeiten von Fahrzeugen, sondern auch auf das Verhalten von Kindern und Eltern im Straßenverkehr.

Im persönlichen Gespräch sollen die Risiken für Kinder sichtbar gemacht und gleichzeitig minimiert werden. (JN)

