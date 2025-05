Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Gravierende Mängel bei Schwergewichten festgestellt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Erfurt (ots)

Wiederholt hat sich die Thüringer Polizei an den europaweiten Kontrollaktionen von ROADPOL beteiligt.

Nachdem bereits am 20.02.2025 Kontrollen von Lkw und Bussen stattgefunden hatten, standen die tonnenschweren Fahrzeuge in der vergangenen Woche erneut im Fokus der Autobahnpolizeiinspektion. Insgesamt kontrollierten die Beamtinnen und Beamten 74 Fahrzeuge. Bei 52 Lkw wurden Verstöße festgestellt. Dies entspricht einem Anteil von mehr als 70%.

Neben 13 Geschwindigkeitsverstößen schlugen 17 Verstöße gegen die Sozialvorschriften und 6 Verstöße wegen der falschen Bedienung von Tachographen zu Buche. Darüber hinaus wurden 15 Fahrzeuge angehalten, deren Ladung unsicher war, die technische Mängel aufwiesen oder überladen waren. Insgesamt wurde sechs Fahrzeugführern die Weiterfahrt untersagt.

In diesem Jahr beteiligt sich die Thüringer Polizei an weiteren Kontrollaktionen im Rahmen der ROADPOL-Operations mit den Schwerpunkten Geschwindigkeit, Sicherheitsgurt sowie Alkohol und Drogen am Steuer, um für noch mehr Sicherheit auf unseren Straßen zu sorgen und die Zahl der Unfallopfer zu senken. (JN)

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell