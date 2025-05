Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Thüringenweite Bombendrohungen an Schulen

Erfurt (ots)

Insgesamt 36 Thüringer Schulen waren heute von Bombendrohungen betroffen, die per E-Mail in den Bildungseinrichtungen eingegangen waren.

Der Absender des wortgleichen Schreibens ist bis dato unbekannt. Die Ermittlungen wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten dauern an.

Die Thüringer Polizei geht nicht von einer Ernsthaftigkeit der Drohungen aus und schätzt den Eintritt eines Schadensfalls als äußert gering ein.

Der Großteil der betroffenen Schulen nahm den Unterricht regulär auf. Nur an vier Schulen führte das Drohschreiben zu einer Verspätung, Unterbrechung bzw. Ausfall des Unterrichts.

In Thüringen waren Schulen in Erfurt (12x), Jena (6x), Gera (4x), Gotha (3x), Nordhausen (3x) sowie je einmal in Molschleben, Gößnitz, Bischofferode, Warza, Weimar, Hirschberg, Sonderhausen und Bad Frankenhausen betroffen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell