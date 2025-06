Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Ergebnisse der Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben - Kinder im Blick"

Erfurt

Wir waren am 3. Juni 2025 an insgesamt 135 Kontrollstellen mit 200 Kolleginnen und Kollegen im Rahmen der Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben - Kinder im Blick" im Einsatz.

Vor Schulen wurden gestern knapp 4.000 Fahrzeuge kontrolliert. Vor Kindertagesstätten nahmen wir über 300 Verkehrsteilnehmer ins Visier.

Wir stellten etwa 200 Geschwindigkeitsverstöße fest. Zudem beanstandeten wir 27-mal, dass Sicherheitsgurte nicht angelegt waren und Kindersitze fehlerhaft oder gar nicht genutzt wurden. Darüber hinaus nahmen wir knapp 40 Parkverstöße im Bereich der Einrichtungen auf.

Kinder sind im Straßenverkehr besonders gefährdet. Unser Appell richtet sich insbesondere an Eltern oder Betreuungspersonen, die Kinder in die Schule bringen: Straßen, Wege und Einmündungen an und vor den Schulen und Kindergärten sind frei zu halten, um allen Kindern einen sicheren Weg zu ermöglichen.

In persönlichen Gesprächen erläuterten unsere Beamtinnen und Beamten die Risiken für Kinder und machten diese an praktischen Beispielen sichtbar. Eingebunden in den gestrigen Aktionstag waren auch gezielte Präventionsveranstaltungen. Unser Ziel ist es, diese besondere Gefährdung der kleinsten und unerfahrensten Verkehrsteilnehmer zu minimieren.

