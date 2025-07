Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Neumünster

Neumünster (ots)

Im Zeitraum vom 29.06.2025 und dem 30.06.2025 kam es am Kantplatz in Neumünster zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein parkender PKW wurde hierbei von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt.

Zwischen Sonntag, dem 29.06.2025, 12:30 Uhr und Montag, dem 30.06.2025, 05:30 Uhr, kam es in der Straße Am Kantplatz in Neumünster zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein weißer PKW Hyundai i10 parkte ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Höhe Hausnummer 10a und wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

An dem Hyundai wurde der linke Fahrzeugaußenspiegel komplett abgefahren. Weiterhin konnte bei dem beschädigten PKW im unteren Bereich der Fahrertür Lackschäden des Unfallverursachers festgestellt werden. Die Schadenssumme beim Hyundai beträgt circa 700 Euro.

Die Polizei Neumünster sucht nun nach Zeugen, welche im Zeitraum vom 29.06.2025, 12:30 Uhr und dem 30.06.2025, 05:30 Uhr am Kantplatz einen Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug geben können. Hierfür wenden Sie sich bitte telefonisch an den Verkehrsunfalldienst Neumünster unter der Telefonnummer: 04321-945-1331.

