Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Auffahrunfall mit Militärfahrzeug

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstag (05.06.2025), gegen 15:25 Uhr, kam es auf der Autobahn 6 an der Anschlussstelle Kaiserslautern-West in Fahrtrichtung Mannheim im Baustellenbereich zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lastkraftwagen und einem Militärfahrzeug. Beide Fahrzeugführer waren im Baustellenbereich auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als der vordere Lastkraftwagenfahrer verkehrsbedingt bremsen musste. Aufgrund geringen Sicherheitsabstandes fuhr das Militärfahrzeug dem Lastkraftwagen auf. Hierbei erlitt der Fahrer des Militärfahrzeuges eine Kopfplatzwunde und musste durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden. Wegen auslaufender Betriebsstoffe wurden die beiden Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr wurde einspurig über die Baustellenfläche an der Unfallstelle vorbei geleitet. Die Sperrung hielt aufgrund der Fahrbahnsäuberung drei Stunden lang an. Aufgrund erheblicher Staubildung wurde Einhaltung einer Rettungsgasse mithilfe eines zivilen Fahrzeuges kontrolliert. Hierbei wurden mehrere Verstöße festgestellt und geahndet. Die betroffenen Fahrzeugführer müssen mit einem Bußgeld von mindestes 240.- Euro, zwei Punkten im Fahreignungsregister und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell