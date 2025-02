POL-PDLD: Dieseldiebstahl

Wörth am Rhein (ots) - Zwei dunkel gekleidete Täter mit Kapuzen versuchten am Dienstag, gegen 15:15 Uhr, in Kandel in der Albert-Schweitzer-Straße in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Hierbei wurden sie von der Nachbarschaft gestört und flüchteten über einen engen Fußweg in Richtung Röntgenstraße. Die Polizei nimmt Hinweise zu den Tätern unter 06341/287-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau ...

