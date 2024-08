Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: 78-Jährige fällt auf miese Betrugsmasche herein

Recklinghausen (ots)

Eine 78-jährige Frau aus Herten ist am Donnerstag Opfer von Betrügern geworden. Sie fiel auf einen "Schockanruf" herein - und übergab Bargeld und Schmuck. Da die Geldübergabe am Marktplatz stattfand, erhofft sich die Polizei jetzt Zeugenhinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen.

Die Seniorin bekam am Vormittag einen Anruf. Es meldete sich die angebliche Schwiegertochter, die vorgaukelte, der Sohn der 78-Jährigen habe bei einem Verkehrsunfall einen Jungen überfahren - und sitze deshalb in Haft. Sowohl der Sohn als auch die Schwiegertochter könnten nur frei kommen, wenn eine (hohe) Kaution bezahlt würde. Auch ein angeblicher Richter schaltete sich in das Telefonat ein.

Anschließend ging die 78-Jährige zu einer Bank, holte Geld ab und traf sich dann - gegen 15 Uhr - zur Übergabe auf dem Marktplatz. Eine Frau nahm sowohl das Geld als auch Schmuck entgegen.

Beschreibung der Frau: etwa 30 Jahre alt, ca. 1,60m bis 1,70m groß, normale Statur, dunkelblonde Haare, gepflegtes Erscheinungsbild, sprach akzentfreies Deutsch, trug einen heller Pullover mit schwarzen Streifen.

Im Kreis Recklinghausen und der Stadt Bottrop kommen solche Betrugsfälle leider immer wieder vor. Warnen Sie deshalb so viele Menschen wie möglich vor den dreisten Betrügern, die mit unterschiedlichsten Maschen versuchen, an Ersparnisse und Wertsachen zu kommen. Weitere Infos zu dem Thema und wie Sie sich schützen können, finden Sie hier:

https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

