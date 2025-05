Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Wattenheim (ots)

Am 30.05.2025, gegen 17:20 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann aus dem Kreis Pfaffenhofen mit seinem VW Tiguan mit Wohnanhänger die rechte Fahrspur der BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim. Zwischen den Anschlussstellen Enkenbach-Alsenborn und Wattenheim näherte sich eine 55-jährige Frau aus dem Kreis Karlsruhe mit ihrem Ford Tourneo dem Gespann ebenfalls auf der rechten Fahrspur fahrend. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr die Frau auf den Wohnanhänger auf. Der Fahrzeugführer verlor hierdurch die Kontrolle über das Gespann und geriet ins Schleudern. Hierbei kippte der PKW auf die Seite und kam auf der linken Fahrspur zum Liegen. Der Fahrzeugführer, dessen 37-jährige Beifahrerin und die Verursacherin wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Beifahrerin wurde zur Untersuchung ins Westpfalzklinikum Kaiserslautern verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 70.000.- Euro. Die BAB 6 war für etwa 30 Minuten voll gesperrt.

