Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Tödlicher Verkehrsunfall

Kaiserslautern, BAB63 (ots)

Am Samstag, dem 10.05.2025, gegen 15:48 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Pkw-Fahrer die A63 in Richtung Mainz. Bei der Ausfahrt zu Kaiserslautern-Zentrum kam er aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Hierbei fuhr er auf die rechtsseitige Regelabsenkung (Leitplanke) wobei sich sein Fahrzeug mehrmals überschlug. Der Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Weitere Personen wurden durch den Unfall nicht verletzt. Die Abfahrt KL-Zentrum wurde während der Unfallaufnahme voll gesperrt und wird voraussichtlich in der Nacht zu Sonntag wieder freigegeben.

