Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl in Zetel-Neuenburg - Polizei sucht Zeugen

Zetel (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in die Räumlichkeiten eines Geschäftes in der Lindenstraße ein und entwendeten einen an der Wand befestigten Möbeltresor, in dem sich eine geringe Menge Bargeld befand. Der aufgebrochene Tresor wurde später im Nahbereich in einer Mülltonne wieder aufgefunden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

