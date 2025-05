Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Schräge Klassenfahrt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

A6 - Kaiserslautern (ots)

Am Freitagmorgen melden Verkehrsteilnehmer, dass ein Reisebus in extremer Schräglage die A6 in Richtung Mannheim befahren würde. Kurz darauf kann er durch eine Streife der Autobahnpolizei festgestellt und kontrolliert werden. Zusammen mit den Spezialisten der Zentralen Verkehrsdienste wurde ein Defekt an der Luftfederung des Reisebusses erkannt, die vor Ort nicht durch die Fahrerin behoben werden konnte. Somit war für die über 50 Schüler im Bus zwischen dem Kreuz Landstuhl und Kreuz Frankenthal Schluss mit der aktuellen "Kreuzfahrt". Da die Fahrerin des Busses sich außer Stande sah den Schülern eine alternative Möglichkeit für eine Fortsetzung der Fahrt zu organisieren, musste dies über die Polizei erfolgen. Schließlich konnten die Schüler, nach immerhin mehr als 24 Stunden im Bus, ihre Fahrt nach Hause fortsetzen. Von der Fahrroute London-Mutterstadt waren auch nur noch vergleichsweise wenige Kilometer übrig...|Past

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell