POL-PASTKL: 168 Kilometer pro Stunde in der "50er-Zone"

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Mehrmals haben die Zentralen Verkehrsdienste der Polizei im Mai die Geschwindigkeit von Motorradfahrern auf der B48 bei Hochspeyer gemessen. Über 100 Biker waren in der "50er-Zone" am Ortsausgang zu schnell. Dabei war der negative Spitzenreiter mit 168 Kilometer pro Stunde viel zu schnell unterwegs und muss neben einer hohen Geldbuße mit einem mehrmonatigen Fahrverbot und Punkten in der Verkehrssünderdatei rechnen. Die Polizei kündigte an, die Kontrollen fortzuführen. |elz

