Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Zeugenaufruf nach Einschleichdiebstählen in Rade und Breiholz

Rendsburg - PD Neumünster (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 12.06.2025 und 20.06.2025 ist es in Breiholz und Rade bei Rendsburg zu Einschleichdiebstählen gekommen. Bei den Diebstählen wurden aus unverschlossenen Gebäuden Bargeld, Schmuck und ein Smartphone entwendet.

Am 12.06.2025, zwischen 05:00 Uhr und 08:00 Uhr ist es in der Hauptstraße in Breiholz zu einem Diebstahl aus einem landwirtschaftlichen Gebäude gekommen. Dabei sind unbekannte Täter durch eine unverschlossene Tür in das Objekt gelangt. Aus dem Gebäude wurden Bargeld, Schmuck und ein Smartphone entwendet.

Zwischen dem 18.06.2025, 12:00 Uhr und 20.06.2025, 10:00 Uhr kam es in Rade bei Rendsburg zu einer ähnlichen Tat. Hierbei wurde aus einem unverschlossenen Gebäude auf einem Resthof in der Dorfstraße in Rade Bargeld und Schmuck entwendet.

Aufgrund der Häufungen gleichgelagerter Taten in der Region Rendsburg bittet die Polizei nun um erhöhte Aufmerksamkeit vor sogenannten Einschleichdiebstählen. Wenn sie verdächtige Beobachtungen machen, kontaktieren Sie bitte die Polizei. Achten Sie insbesondere darauf, dass Sie ihre Türen bei Abwesenheit verschließen, um unbemerkten Zutritt zu ihren Häusern zu verhindern.

Die Kriminalpolizei Rendsburg sucht nun nach Zeugen, welche im Zeitraum zwischen dem 12.06.2025 und dem 20.06.2025 in Rendsburg und Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben, welche in Verbindung mit den Diebstählen stehen könnten. Hierfür wenden Sie sich bitte telefonisch an die Kriminalpolizei Rendsburg unter der Telefonnummer: 04331208-0

