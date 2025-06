Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Versuchter Einbruchdiebstahl in Schülp b. Nortorf

Schülp b. Nortorf (ots)

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden ist es in Schülp bei Nortorf zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in das Landhotel Möllhagen gekommen. Dabei wurde der Tatverdächtige durch die Eigentümer des Hotels gestört. Dieser flüchtete anschließend vom Tatort und konnte in der Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Am 29.06.2025, um 02:15 Uhr ist es im Landhotel Möllhagen in Schülp bei Nortorf zu einem versuchten Einbruchdiebstahl gekommen. Nach ersten Erkenntnissen ist ein unbekannter Tatverdächtiger über das Fenster eines Büroraumes in das Hotel gelangt. Durch die Hotelbetreiber konnte der Tatverdächtige im Büro festgestellt werden. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend, ohne Stehlgut, vom Tatort. Im Rahmen der Fahndung konnte dieser nicht mehr angetroffen werden.

Die Kriminalpolizeistelle Rendsburg sucht nun nach Zeugen, welche am 29.06.2025 in den frühen Morgenstunden in Schülp bei Nortorf verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Einbruchdiebstahl stehen können. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte telefonisch an die Kriminalpolizeistelle Rendsburg unter der Telefonnummer: 04331-208-0

