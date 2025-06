POL-NMS: 250626-1-pdnms Hundehalter nach Hundebiss in Fockbek gesucht

Tasdorf ( Kreis Plön ) (ots) - Eine Zeugin hatte am 24.06.2025 gegen 02.10 Uhr beobachten können, wie zwei junge Männer einer Zigarettenautomaten in Tasdorf bei Neumünster mit Böllern gesprengt hatten, die beiden 18 jährigen Männer wurden anschließend in Neumünster angetroffen und festgenommen. Gegen 02.10 Uhr hörte die Zeugin in der Straße Heidberg in Tasdorf einen lauten Knall, sie sah wie zwei junge Männer ...

