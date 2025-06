Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250624-1-pdnms Festnahmen nach Automatenaufbruch in Tasdorf

Tasdorf ( Kreis Plön ) (ots)

Eine Zeugin hatte am 24.06.2025 gegen 02.10 Uhr beobachten können, wie zwei junge Männer einer Zigarettenautomaten in Tasdorf bei Neumünster mit Böllern gesprengt hatten, die beiden 18 jährigen Männer wurden anschließend in Neumünster angetroffen und festgenommen.

Gegen 02.10 Uhr hörte die Zeugin in der Straße Heidberg in Tasdorf einen lauten Knall, sie sah wie zwei junge Männer Richtung Spielplatz liefen, zuvor hatten die Täter Geld sowie diverse Schachteln Zigaretten aus dem Automaten entnommen.

Die Zeugin konnte ebenfalls noch beobachten, dass kurze Zeit später ein grauer VW die Ortslage in Tasdorf mit hoher Geschwindigkeit verließ.

Eine Streifenwagenbesatzung vom 1. Polizeirevier Neumünster konnte diesen grauen VW schließlich in der Innenstadt von Neumünster antreffen und wollte das Fahrzeug kontrollieren. Als der VW anhielt, flüchtete der Beifahrer unvermittelt aus dem PKW, konnte jedoch kurze Zeit später von den nacheilenden Beamten vorläufig festgenommen werden. Der Fahrer des grauen VW verblieb im Fahrzeug und konnte dort festgenommen werden. Im PKW konnte das Diebesgut noch sichergestellt werden.

Der Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, es wurde eine Blutprobe bei ihm entnommen. Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen wurden die beiden polizeibekannten 18 jährigen Beschuldigten wieder entlassen, die beiden Männer erwarten jetzt einige Anzeigen.

