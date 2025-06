Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250623-3-pdnms Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung in Eckernförde gesucht

Eckernförde (ots)

Am 13.06.2025, gegen 20:40 Uhr, kam es auf der B76 zwischen dem Parkplatz "Grüner Jäger" und dem Ortseingang Eckernförde zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch ein grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Überholen.

Ein weißer Kleinwagen, aus Kiel kommend und in Richtung Eckernförde fahrend, überholte in dem Bereich zwischen dem Parkplatz und dem Ortseingang zwei in gleicher Richtung fahrende Pkw trotz Gegenverkehrs.

Der entgegenkommende Pkw und der vordere der beiden überholten Pkw mussten stark bremsen und jeweils nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Es wird in dieser Sache nach den geschädigten Fahrern bzw. Zeugen gesucht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351-9080.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell