Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250623-1-pdnms Betrug durch falsche Telekommitarbeiter in Eckernförde

Eckernförde (ots)

Am 20.06.2025 gegen 18.00 Uhr haben sich zwei Betrüger in Eckernförde als Mitarbeiter der Telekom ausgegeben und erschlichen sich mit dieser Legende Zutritt in die Räumlichkeiten eines älteren Ehepaars. Anschließend nahmen sie widerrechtlich eine Bankkarte der Seniorin an sich und verschwanden. Die Eckernförder Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen. Gegen 18.00 Uhr erschienen die Unbekannten an der Wohnungstür des Ehepaares in der Kurt-Pohle-Straße . Diese stellten sich als Telekommitarbeiter vor und baten um Einlass. Die 85-Jährige Ehefrau ließ die Fremden darauf in ihre Wohnung.Das älteres Ehepaar wurde nach angeblicher Zahlung mittels EC Karte auf dem Handy der Beschuldigten (mit PIN Eingabe) die EC Karte entwendet. Da zuvor ja die PIN eingegeben wurde, hatten die Beschuldigten nun sowohl Pin als auch Karte der Geschädigten. Anschließend verschwanden beide Männer. Es kam aufgrund der schnellen Anzeigenerstattung zu keinem finanziellen Schaden. Laut Angaben der Geschädigten waren die Betrüger etwa 30 Jahre alt, einer größer als der andere. Der größere Mann habe schwarze Haare , einen schwarzen Bart und helle Haut gehabt, er war bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen Shirt, er war sportlich muskulös. Der zweite Mann war blond, auch ca. 30 Jahre alt, trug eine helle Hose und ein helles Shirt mit roten Streifen am Hals. Wer Hinweise zu diesen Personen geben kann, sollte sich bei der Kriminalpolizei in Eckernförde unter der Telefonnummer 04351-9080 melden.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell