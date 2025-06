POL-NMS: 250623-2-1-pdnms Update zum schweren Verkehrsunfall A 7 Höhe Neumünster

Eckernförde (ots) - Am 20.06.2025 gegen 18.00 Uhr haben sich zwei Betrüger in Eckernförde als Mitarbeiter der Telekom ausgegeben und erschlichen sich mit dieser Legende Zutritt in die Räumlichkeiten eines älteren Ehepaars. Anschließend nahmen sie widerrechtlich eine Bankkarte der Seniorin an sich und verschwanden. Die Eckernförder Kriminalpolizei sucht nun nach ...

