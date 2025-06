Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Feuer in einem Kinderheim

Neumünster (ots)

Am Samstag in den frühen Morgenstunden ist es in einem Kinderheim in Schmalstede zu einem Feuer gekommen. Durch das Feuer wurden keine Personen verletzt. An dem Gebäude sind erhebliche Schäden entstanden, sodass dieses nicht mehr bewohnbar ist.

Am 29.06.2025, um 00:10 Uhr ist es in Schmalstede in einem Kinderheim zu einem Feuer gekommen. Nach jetzigem Kenntnisstand ist das Feuer in einem der Kinderzimmer entstanden. Durch die Mitarbeiter ist das Feuer frühzeitig festgestellt und reagiert worden. Alle Bewohner sind unversehrt aus dem Gebäude evakuiert worden. Ebenfalls wurde die Polizei und die Feuerwehr alarmiert.

Durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Schmalstede, Grevenkrug und Bordesholm konnte das Feuer gelöscht werden. Das Gebäude ist, aufgrund des Feuers, nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei Neumünster aufgenommen. Die Brandursache ist hierbei unter anderem Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

