Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Geld bei Einbruch gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen zwischen Dienstag, 24.6.2025. 22.00 Uhr und Mittwoch, 25.6.2025, 15.30 Uhr in ein Vereinsheim an der Straße Königsbusch ein. Dort gingen sie Getränkeautomaten an und stahlen Geld. Wer kann Angaben zu dem Einbruch und/oder möglichen Verdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

