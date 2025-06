Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Beifahrerin nach Alleinunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 25.6.2025, 20.40 Uhr wurde eine Beifahrerin bei einem Alleinunfall in Drensteinfurt, Natorp leicht verletzt. Eine 22-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die L 851 in Richtung Sendenhorst. In einer Kurve verlor die Sassenbergerin die Kontrolle über ihr Auto und fuhr in den linken Graben. Rettungskräfte brachten die 17-jährige Beifahrerin aus Warendorf in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sach- und Flurschaden von circa 4.000 Euro.

