POL-WAF: Telgte-Alverskirchen. Bei Alleinunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 25.6.2025, 16.00 Uhr ereignete sich ein Alleinunfall in Alverskirchen, Evener. Eine 20-jährige Telgterin befuhr mit ihrem Pkw die L 811 von Sendenhorst nach Alverskirchen. In einer Rechtskurve kam die Fahrerin mit ihrem Auto nach rechts von der Straße ab und geriet in den angrenzenden Graben. Dort blieb das Fahrzeug stehen. Rettungskräfte brachten die leichtverletzte 20-Jährige in ein Krankenhaus. Der Pkw wurde abgeschleppt. Der Pkw einer 42-jährigen Alverskirchnerin, die hinter der Telgterin fuhr, wurde durch herumfliegende Glassplitter ebenfalls beschädigt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Die Unfallörtlichkeit wurde zunächst vollständig gesperrt. Anschließend leiteten Kräfte der Feuerwehr den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei.

