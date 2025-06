Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Vier Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 25.6.2025, 16.30 Uhr wurden vier Personen bei einem Verkehrsunfall in Everswinkel, Wester leicht verletzt. Ein 24-jähriger Warendorfer befuhr mit einem Pkw die L 793 in Richtung Freckenhorst. Als der 24-Jährige mit dem Auto nach links auf den Zubringer zur K 3 abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem in Richtung Münster fahrenden Pkw eines 26-jährigen Münsteraners. Bei dem Verkehrsunfall wurden der Münsteraner sowie die Warendorfer Beifahrer im Auto des 24-Jährigen leicht verletzt. Rettungskräfte brachten den 26-Jährigen, einen 24-Jährigen, eine 20-Jährige und eine 23-Jährige in Krankenhäuser. Die beiden beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden beträgt etwa 25.000 Euro.

