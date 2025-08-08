Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Körperverletzung auf Fahrradweg - Polizei Jever bittet um Hinweise
Jever (ots)
Am Donnerstag, den 7. August 2025, gegen 17:57 Uhr, kam es auf dem Fahrradweg im Bereich Hohewarf in Jever zu einem Körperverletzungsdelikt.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der bislang unbekannte Beschuldigte mit seinem Fahrrad den Fahrradweg aus dem Ortsteil Cleverns kommend in Richtung Jever-Stadt. Zeitgleich befuhr das spätere Opfer denselben Weg in entgegengesetzter Richtung. Ohne vorherige Ansprache oder erkennbare Ursache schubste der Beschuldigte das entgegenkommende Opfer auf gleicher Höhe unvermittelt mit erheblicher Kraft gegen die Schulter. In der Folge stürzte das Opfer gegen eine abgestellte Mülltonne und verletzte sich hierbei.
Die Polizei Jever bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Radfahrers geben können, sich unter der Telefonnummer 04461 7449-0 zu melden.
